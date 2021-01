Visie Wijkraad Beinum 2021 gepresenteerd

DOESBURG – Wijkraad Beinum heeft op 1 december haar visie voor het komend jaar gepresenteerd. Hierin ligt de focus op vier elementen: de vernieuwing van het wijkcentrum, vergroening van de wijk, duurzaamheid en het bevorderen van buurtcontact.

De wijkraad Beinum vindt het erg belangrijk dat wijkbewoners kunnen meedenken met de plannen voor de vernieuwing van het wijkcentrum. “De gemeente heeft besloten dat de sporthal nog vijf jaar blijft staan. Het wijkcentrum is echter meer dan alleen de sporthal. Als wijkraad vinden we het belangrijk dat de wensen van de inwoners worden gehoord bij de inrichting van het vernieuwde wijkcentrum”, aldus Dick Hoed, voorzitter van de wijkraad.

Het tweede speerpunt is de vergroening van de wijk. Dick: “We zien steeds meer verstening in de tuinen en ook het openbaar groen is minder groen geworden. Groene wijken worden als meer leefbaar gezien dan wijken met veel steen. We willen ons daarom hard maken voor de vergroening van de wijk.”

De wijkraad wil meer aandacht voor duurzaamheid en energie en op zoek gaan naar alternatieven voor energieopwekking. Door hier pro-actief in mee te denken, hoopt de wijkraad dat Beinum de meest duurzame wijk van Doesburg wordt. Wijkbewoners die mee willen denken over duurzaamheid en energie zijn van harte welkom om contact op te nemen met de wijkraad Beinum via info@wijkraadbeinum.nl.

Tot slot wil de wijkraad het buurtcontact in de wijk bevorderen door verschillende activiteiten te initiëren, zowel online als offline. Onder andere door te komen met een kwartaalnieuwsbrief.

Mochten wijkbewoners aanvullende ideeën hebben, dan hoort de wijkraad ze graag. De gehele visie is terug te lezen op www.wijkraadbeinum.nl.