Verenigingen halen weer papier op

GEM. RHEDEN – Het is de bedoeling dat de verenigingen in de gemeente Rheden vanaf februari weer oud papier op gaan halen, mits de dan geldende coronamaatregelen dit toelaten. Vanwege de maatregelen die sinds 15 december van kracht zijn, blijft Suez in ieder geval in januari het oud papier ophalen. Het is de bedoeling dat daarna de verenigingen dit weer oppakken. Er is wel een aantal wijzigingen in het ophalen van het oud papier, meldt de gemeente Rheden. De data zijn te raadplegen in de digitale afvalwijzer, de Afvalwijzer-app en op www.rheden.nl/papierinzameling.