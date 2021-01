Velp neemt afscheid van Henk Hankel

VELP – Op woensdag 13 januari overleed Henk Hankel op 80-jarige leeftijd in zijn woonplaats Velp. De oud-onderwijzer, voormalig bestuurslid van oranjevereniging Velp voor Oranje en muzikant bij Unisono laat mooie herinneringen na in het dorp.

Toen Hankel als jonge Friese schoolmeester in 1962 werd benoemd tot onderwijzer in Velp, werd hij al spoedig betrokken bij de organisatie van de Koninginnedagen en de Kermis. De directeur van zijn school was namelijk ook voorzitter van de Velpse Oranjevereniging. Gesteund door zijn echtgenote werd hij als secretaris, vooral in de jaren 70 en 80, de steunpilaar waar Velp voor Oranje op bouwde. Het waren de jaren waarin de animo voor de Oranjevereniging afnam en bestuursleden snel kwamen en ook snel gingen. Maar Henk Hankel bleef.

Ook de drie kinderen uit het gezin werden ingezet bij vaders vrijwilligerswerk voor de Oranjevereniging. Ze stopten krijtjes in zakjes voor het straattekenen, nietten programmaboekjes en deelden gratis toegangskaartjes uit voor de kermis. Toen Henk Hankel vervolgens ook de taak van de penningmeester op zich nam, dreef Velp voor Oranje eigenlijk op het gezin Hankel.

“Zijn vriendelijke persoonlijkheid, zijn bevlogen inzet en zijn bekendheid als geliefd onderwijzer, werkten aanstekelijk”, zegt huidig voorzitter Gety Hengeveld. ‘Hij zocht en vond nieuwe bestuursleden en vond een voorzitter met een groot netwerk: Hans Driessen, de toenmalig secretaris van de Geërfden van Velp. Je zou kunnen zeggen dat Henk Hankel de Oranjevereniging en daarmee de kermis en Koningsdag toen heeft gered.”

Velpse Harmonie

Maar niet alleen de Velpse Oranjevereniging profiteerde van de vrijwillige inzet van Henk Hankel. Ook de Velpse Harmonie, tegenwoordig Harmonie Unisono, was blij dat Henk Hankel in 1962 lid werd van de vereniging. Hij was muzikant, speelde bariton, en vierde bij de vereniging zijn 70-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie. Daarnaast was hij actief als bestuurslid en vrijwilliger in diverse commissies.

Waardering

Henk Hankel werd door Koningin Beatrix vereerd met een Koninklijke Onderscheiding bij zijn 25-jarig jubileum als bestuurslid van Velp voor Oranje en als lid van de Velpse Harmonie. Velp voor Oranje liet voor die gelegenheid een speciale zilveren speld maken. Bij zijn 40-jarig bestuursjubileum werd in die speld een diamantje geplaatst. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen verraste hem toen met een erepenning.

In 2007 werd Henk benoemd tot ere-bestuurslid van Stichting Velp voor Oranje. In 2011 werd Henk benoemd tot Drager van het Grootkruis in de Orde van het Velpse Narrenrijk vanwege zijn verdiensten voor de Velpse gemeenschap.

Gety Hengeveld: “Het bestuur van Velp voor Oranje zal zich Henk Hankel blijven herinneren als een trouw, bescheiden, vriendelijk en opgewekt bestuurslid dat zich blijmoedig en vol overgave inzette voor de Velpse Oranjevereniging en voor de Velpse gemeenschap.”