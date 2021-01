Vaccineren senioren bij GGD Noord- en Oost-Gelderland van start

REGIO – GGD Noord- en Oost-Gelderland is dinsdag 26 januari begonnen met het vaccineren van de mobiele, thuiswonende 90-plussers. Drie senioren uit Zeddam, Harderwijk en Apeldoorn kregen de eerste vaccinaties.

Die ochtend kregen de heer Bieleveldt (91), de heer Molenkamp (94, foto) en mevrouw Lock-van de Veen (91) in Apeldoorn de eerste vaccinaties onder de groep 90-plussers in de regio. Minister Hugo de Jonge was digitaal aanwezig bij de vaccinatie. “Ik zit veel thuis, de kinderen doen de boodschappen. Ik wil niemand besmetten en zelf ook niet ziek worden. Ik ben nog erg goed en wil weer wat doen,” reageert meneer Molenkamp op de vaccinatie.

“De GGD heeft zeer ruime ervaring met vaccineren. In de organisatie merk ik dat onze medewerkers blij zijn dat ze de mensen hiermee perspectief kunnen bieden. Naast de zorgmedewerkers vaccineren we nu ook onze senioren. We hopen dat er snel meer vaccins beschikbaar zijn zodat we kunnen opschalen om meer mensen te kunnen vaccineren.” aldus Jacqueline Baardman, directeur publieke gezondheid bij GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Uitnodiging

De door de huisarts aangemerkte thuiswonende 90-plussers die mobiel genoeg zijn om een vaccinatielocatie van de GGD te bezoeken, ontvangen een uitnodiging van hun eigen huisarts. De volgende groep, thuiswonende ouderen in de leeftijd tussen 85 en 90 jaar, krijgen vanaf het einde van de week een uitnodiging voor vaccinatie via het RIVM. Ouderen die niet voldoende mobiel zijn, worden door de huisartsen gevaccineerd.

Uitbreiding vaccinatielocaties

Doordat nu steeds meer vaccin ter beschikking komt en de vaccinatiestrategie is aangepast, zal het aantal vaccinaties fors gaan oplopen komende periode. De GGD NOG bereidt zich hier op voor door het aantal vaccinatielocaties uit te breiden. Volgende week worden er in Doetinchem en Harderwijk nieuwe vaccinatielocaties geopend.