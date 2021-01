Uit de bocht tegen de boom

BRUMMEN – Donderdag 7 januari rond 19.35 uur is een man gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Zutphensestraat in Brummen. De automobilist zag waarschijnlijk een bocht over het hoofd, schoot rechtdoor de struiken in en klapte frontaal op een boom. Ambulancemedewerkers hebben de man gecontroleerd en met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis. Ook de brandweer werd opgeroepen ter controle van het voertuig, maar zij konden later weer terug naar de kazerne.