REGIO – De Koninklijke Luchtmacht is weer begonnen met het vliegprogramma voor 2021. Dat betekent dat het tot en met donderdag 11 maart kan voorkomen dat de Koninklijke Luchtmacht boven onze regio trainingen uitvoert. De trainingen vinden plaats van maandag tot en met donderdag vanaf 9.00 tot uiterlijk 23.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur. Voor vragen en/of klachten over militair vliegverkeer is het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.

luchtmacht.nl/vliegbewegingen