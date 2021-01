‘Tonny van het zwembad’ neemt na 26 jaar afscheid van Den Helder

DOESBURG – Compleet verrast was Tonny Lobeek woensdag 20 januari bij het zien van haar oud-collega’s van zwembad Den Helder. Ze dacht alleen nog even haar sleutel in te leveren, maar werd verrast door haar voormalige baas en collega’s.

“Mijn man zegt altijd: ‘Het is je kindje’, vertelt Tonny. Bij de opening van het zwembad in 1996 begon ze als receptioniste in het zwembad en ze bleef het bad tot aan haar pensioen trouw. 3 oktober 2020 was Tonny’s laatste werkdag en op 4 oktober stond een afscheidsfeest gepland, maar corona gooide roet in het eten. Hoewel Tonny zelf niet graag in de belangstelling staat, wilde werkgever Alex haar toch nog even in het zonnetje zetten. Ze dacht even haar sleutels en werkkleding in te leveren, maar bij aankomst bij het zwembad kreeg ze al argwaan. “Ik zag best wat auto’s staan en bij binnenkomst waren mijn oud-collega’s aanwezig.” Tonny ontving een mooie fotocollage van haar 26 jaar bij het zwembad van baas Alex en van haar collega’s kreeg ze een fietstocht met stop bij een pannekoekenrestaurant cadeau. Met veel plezier kijkt ze terug op haar tijd als receptioniste bij het zwembad. “Het was een erg leuke werkplek, anders houd je het natuurlijk ook niet zo lang vol. Ik heb veel zien veranderen er waren dieptepunten, maar vooral hoogtepunten.” Naast haar werk als receptioniste volgde Tonny een cursus als lifeguard, zodat ze ook als toezichthouder inzetbaar werd in het zwembad.

De geboren Angerlose, die tegenwoordig in Drempt woont, is voor vele mensen uit Doesburg en omgeving een bekende geworden. “Mijn man zegt weleens gekscherend dat hij niet normaal met mij door Doesburg kan lopen, er zijn zo veel mensen die mij herkennen. ‘Dat is Tonny van het zwembad’ zeggen ze dan.” Volgens werkgever Alex is Tonny uitgegroeid tot boegbeeld van het zwembad. “Ze kent echt iedereen bij naam. Ze is al die jaren een visitekaartje voor het zwembad geweest.” Hoewel hij zijn werkneemster erg gaat missen, is hij ook blij dat zij samen met haar man van haar pensioen mag genieten. “Als iemand een pensioen verdient, dan is zij het wel. “

Foto: Cynthia Vos