Stormschade in Angerlo

ANGERLO – De brandweer van Giesbeek is donderdagochtend 21 januari druk geweest met het opruimen van stormschade aan de Kleine Veldstraat in Angerlo. Er lagen meerdere grote takken door de straat. In de berm hadden bultjes snoeiafval geleden en ook die waren door de sterke wind rondgeblazen. De brandweer heeft de overlastgevende takken aan de kant van de weg in de berm gelegd en een loshangende tak van ongeveer 4 meter uit een boom verwijderd.