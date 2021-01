Sportkompas wint derde Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat

BRUMMEN – Sportkompas heeft de derde prijs gewonnen in de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat. De Brummense stichting wist de prijs in de wacht te slepen met het plan Hybride Leeromgeving XL.

Van de 61 plannen die werden ingediend voor de Stimuleringsprijs, bleven er na de eerste beoordeling door een professionele jury nog maar 7 over, waaronder het plan van Sportkompas. Deze 7 plannen streden in de finale om de hoofdprijs van 20.000 euro. In de finale brachten maar liefst 8.471 Gelderlanders hun stem uit om uiteindelijk de helft van het eindoordeel te vormen. De andere helft van de beoordeling werd gedaan door de jury.

Tijdens het tv-programma Gelderland Sport op Omroep Gelderland werd bekend gemaakt dat Hybride Leeromgeving XL de derde prijs heeft gewonnen. De bijbehorende beloning van 10.000 euro zal door Sportkompas gebruikt worden om het plan te realiseren. Binnen de Hybride Leeromgeving XL krijgen medewerkers van de stichting Sportkompas hulp van HAN-studenten, die hun opgedane kennis en expertise gaan inzetten en deze tegelijkertijd zullen uitbreiden. Tegelijk levert dit voor de inwoners van de gemeente gezondheidswinst op. De stichting Sportkompas legt hiermee de verbinding tussen het onderwijs, bedrijfsleven, zorg, welzijn en de sport- en beweegaanbieders voor de inwoners. De activiteiten zijn erop gericht dat iedereen mee kan doen in een veilig sport- en beweegklimaat, jeugd, ouderen en mensen met een beperking.

Doel van de Stimuleringsprijs is om met creatieve samenwerkingsverbanden van organisaties in sport, zorg, welzijn, overheid, toerisme en onderwijs meer inwoners van Gelderland in beweging te brengen en zo bij te dragen aan een gezond Gelders Sportklimaat.