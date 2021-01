Silhouet van wachtershuisje op de Hoge Linie

DOESBURG – Op de Hoge Linie in Doesburg moet komend jaar een nieuw kunstwerk verrijzen. Stichting Doesburg Vestingstad ontvangt van de gemeente subsidie om een silhouet te kunnen plaatsen van het voormalig wachtershuisje van Fort Bretagne.

In Fort Bretagne, onderdeel van de Hoge Linie, heeft tot de Tweede Wereldoorlog een wachtershuisje gestaan voor de soldaten die de kistdam tussen de gracht en de IJssel moesten bewaken. Dit gebouw is tijdens of na de Tweede Wereldoorlog verdwenen. Stichting Doesburg Vestingstad wil dit wachtershuisje in silhouetvorm terugplaatsen om bezoekers te informeren over de geschiedenis van deze plek. In overleg met Staatsbosbeheer wordt een deel van het gebied beperkt toegankelijk voor publiek.

Er is een ontwerp gemaakt voor een eenvoudige constructie van cortenstaal op ware grootte. Het wordt zo gebouwd dat er niet op kan worden geklommen en er komt geen overkapping die tot schuilen of verblijf uitnodigt.

De gemeente denkt dat het kunstwerk een mooie aanvulling zal zijn op de andere voorzieningen langs de fiets- en wandelroutes die deel uitmaken van het structuurplan Beleef de Linies van Doesburg. Het silhouet zal bezoekers trekken en een informatiepaneel geeft meer informatie. De gemeente en Stichting Doesburg Vestingstad werken zo samen aan het zichtbaar en beleefbaar maken van de geschiedenis van de stad.

De Stichting Doesburg Vestingstad krijgt 50.000 euro van de gemeente, de overige 25.000 euro dient de stichting zelf bijeen te krijgen. door middel van sponsors en financiers. De subsidie van de gemeente wordt bekostigd uit het budget voor het beleefbaar maken van de Linies in Doesburg. Voorwaarde is wel dat het project eind dit jaar gerealiseerd moet zijn.