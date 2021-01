Schoorsteenbrand trekt bekijks in Brummen

BRUMMEN – dinsdagavond 26 januari is de brandweer gealarmeerd voor een schoorsteenbrand op de Graverstraat in Brummen.

Omstreeks 19.35 uur kwam de melding binnen waarna de brandweer met spoed ter plaatse kwam. Met behulp van de hoogwerker heeft de brandweer het rookkanaal schoongeveegd.Bij de brand kwamen meerdere buurtbewoners even kijken naar het optreden van de brandweer.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink