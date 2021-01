Ruim 1500 views voor livestream Nieuwjaarsconcert Hummelo

HUMMELO – Het coronavirus leek in eerste instantie ook het twaalfde Nieuwjaarsconcert door Stichting Nieuwjaarsconcert Hummelo in de weg te staan. De stichting wilde echter niet opgeven en bedacht een alternatief: een livestream, die verrassend goed werd bekeken.

Op nieuwjaarsdag speelden Gisterenmiddag speelden niemand minder dan Carel Kraayenhof (in het midden op de foto) én het Matangi Quartet in een lege Hummelose kerk. Online keken meer dan 1500 mensen mee! Henk van Weeghel van de Stichting Nieuwjaarsconcert Hummelo vertelt: “De stichting, maar ook de musici, zijn ontzettend tevreden over dit grote aantal views. Cultuur is zo belangrijk voor onze samenleving en dan is het prachtig om te zien dat het concert zo goed bekeken is. We hebben veel mensen een mooie muzikale start van het nieuwe jaar kunnen bezorgen.”

De Stichting wil graag dat iedereen nog kan genieten van dit mooie concert en heeft daarom op haar website www.nieuwjaarsconcerthummelo.nl een link geplaatst naar de livestream, die tot en met donderdag 14 januari terug gekeken kan worden.

Foto: Petra Heusschen