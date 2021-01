RTV VoorstVeluwezoom van start met nieuwe programmering

REGIO – Op 1 februari 2021 gaat de nieuwe programmering van RTV VoorstVeluwezoom in. RTV VoorstVeluwezoom is een samenwerking tussen verschillende lokale omroepen, waaronder RTV Veluwezoom.

Met veel plezier presenteren het bestuur en de medewerkers het resultaat van deze nieuwe samenwerking: “Daar is in de afgelopen periode heel hard aan gewerkt. Verbetering apparatuur, aanpassing programmering, uitbreiding naar tv.” De nieuwe samenstelling biedt een gemêleerd geheel. “Dat past bij onze publieke omroep,” aldus het bestuur. “We staan midden in onze regio, waar we trots op zijn. Dit gevoel wordt versterkt door het nieuwe pakket aan jingles dat borg staat voor de vormgeving en herkenbaarheid van VoorstVeluwezoom.”

De programmering is doordeweeks overdag horizontaal. Dat wil zeggen dat ieder uur op een andere dag van de week een soortgelijk programma te horen zal zijn. Iedere morgen van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 9.00 is er een live programma gepland. De uren in de ochtend daarna hebben een ‘arbeidsvitamine-achtige’ inhoud. De middagen zijn gereserveerd voor het Nederlandse product. De avonden zijn voor de meer gerichte themaprogramma’s en in de weekenden is er ruim aandacht voor informatie, muziek en van kerk tot streek, alles heeft zijn of haar plek gekregen. De volledige weekprogrammering is te vinden op www.voorstveluwezoom.nl.