Rozendaal zoekt hulp voor stembureau

ROZENDAAL – De gemeente Rozendaal zoekt mensen die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen het stembureau willen bemannen. Dit jaar kan er, om de kiezers te verspreiden, niet alleen op woensdag 17 maart worden gestemd, maar ook op maandag 15 en dinsdag 16 maart. Op deze drie dagen is het stembureau geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Dit jaar kan er, in verband met de ruimte, niet in het gemeentehuis, maar in de kerk van Rozendaal worden gestemd.

Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich aanmelden als stembureaulid. De gemeente Rozendaal zoekt mensen die stressbestendig, representatief en behulpzaam zijn, die de Nederlandse taal goed beheersen en duidelijk en helder kunnen communiceren, minimaal één dagdeel op 15, 16 en/of 17 maart beschikbaar zijn, bij voorkeur ook willen ondersteunen in het tellen van de stemmen (vanaf de middag van 17 maart tot (laat?) in de avond).

Stembureauleden volgen een verplichte training. Deze duurt ongeveer een uur en is thuis via MS Teams te volgen. Aanmelden kan via burgerzaken@rozendaal.nl. Leden van het stembureau krijgen voor hun werk een (bescheiden) vergoeding.