Rozendaal zet subsidieregeling verduurzaming woning voort

GEM. ROZENDAAL – De gemeente Rozendaal heeft ook in 2021 subsidie beschikbaar voor eigenaren die hun woning willen verduurzamen. Ook krijgt de collectieve inkoopactie ‘Winst uit je woning’ een vervolg.

De gemeente Rozendaal heeft afgelopen jaar flinke stappen gezet in het verduurzamen van woningen, meldt wethouder Anton Logemann in de gemeentelijke publicatie In de Roos. “Inmiddels deden 175 eigenaren van woningen een beroep op de gemeentelijke subsidie voor de energietransitie. Dat betekent dat een op de vijf huizen heeft geïnvesteerd in verduurzaming. Een fraai resultaat waar we trots op mogen zijn.”

Logemann denkt dat dit mede het resultaat is van de energie die het afgelopen jaar is gestoken in de bewustwording van energiebesparing. Hij noemt de tijdelijke tentoonstelling in de Torckschool (een initiatief van de lokale werkgroep duurzaamheid), de inzet van de energiecoach, de website www.duurzaamrozendaal.nl en de huis-aan-huis bezorgde folder over duurzaam wonen.

De Rozendaalse subsidieregeling voor de energietransitie had eerder een looptijd tot het eind van het jaar. Vanwege het succes en omdat het voor dit doel gereserveerde geld nog beschikbaar is, heeft het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal besloten de subsidieregeling ook in 2021 open te stellen.

Daarnaast is er ook een tweede ronde gestart van de collectieve inkoopactie ‘Winst uit je woning’. Hierbij worden energiebesparende maatregelen gezamenlijk en dus goedkoper ingekocht. Deze actie loopt in ieder geval door tot eind maart 2021, meldt Logemann. “Inwoners die aan de inkoopactie meedoen, kunnen vervolgens volgend jaar nog een beroep doen op de subsidie.”

De wethouder is blij met de al behaalde resultaten, maar meldt ook dat ze in Rozendaal nog niet achterover kunnen leunen. “We hebben nog de opgave om op termijn van het Nederlandse aardgas af te gaan. Dat vergt nog flinke aanpassingen in vrijwel alle huizen. Komend jaar proberen we helder te krijgen hoe en op welke termijn we dit in Rozendaal denken te realiseren.Dit wordt uitgewerkt in een zogenaamde Transitievisie Warmte.”