Roncallischool viert Letterfeest

VELP – De kinderen uit groep 3 van de Roncallischool in Velp vierden vrijdag 15 januari het Letterfeest. Tijdens het thuisonderwijs hebben ze de laatste klanken uit het alfabet via instructiefilmpjes geleerd. En nu ze alle letters kennen, was het voor de kinderen tijd voor een welverdiend feest. Alle kinderen kwamen samen in een online vergadering en mochten een verrassingpakketje openmaken dat de juf had rondgebracht. Voor dit bijzondere moment waren ook de ouders uitgenodigd. In het pakketje zat onder andere een certificaat, medaille, letterkoekjes, letterpet, boekenlegger en natuurlijk feestartikelen. Het is een vrolijk feest geworden, waarbij de kinderen door hun juf uitgebreid werden gefeliciteerd met hun fantastische prestaties.