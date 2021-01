Rode lintjes van GroenLinks

GEM. APELDOORN – GroenLinks Apeldoorn bezorgt sinds 2010 op Valentijnsdag taart en een rood lintje aan vrijwilligers of organisaties die zich ‘met hart en ziel inzetten voor de Apeldoornse samenleving’. Dit gaat ook in coronatijd gewoon door. Voor deze uitreiking mag iedereen kandidaten aandragen. GroenLinks Apeldoorn hoort graag welke mensen er een rood lintje verdienen. Iemand aanmelden kan via groenlinks@apeldoorn.nl. Mensen die voorheen taart en een lintje kregen zijn te vinden op apeldoorn.groenlinks.nl/eregalerij-van-rode-lintjes-dragers.