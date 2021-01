Robert de Haan (14) wint Ginetta Scholarship tussen 60 autosportdebutanten

EERBEEK / BLYTON PARK – Met een Ginetta Junior Scholarship op zak – een seizoen kosteloos racen – verliet coureur Robert de Haan eind december het circuit van het Engelse Blyton Park. Het talent uit Eerbeek had zich daar de beste getoond van maar liefst 60 rijders. Daarmee weet hij zich op de piepjonge leeftijd van veertien jaar verzekerd van zijn debuut in de autosport, in de Ginetta G40 Cup. Bovendien was hij de eerste niet-Brit die deze prestigieuze verkiezing won. “Ik was er heel blij mee”, was de logische reactie van Robert. “Spannend dat ik nu ga debuteren in de autosport. Ik heb er heel veel zin in.”

In Nederland kun je pas op vijftienjarige leeftijd een autrorace-licentie halen, maar in Engeland is dat al op veertienjarige leeftijd mogelijk. Vandaar dat Robert eind vorig jaar naar Engeland reisde om daar mee te doen in de strijd om het Ginetta Junior Scholarship, dat ook al eens gewonnen werd door Formule 1-coureur Lando Norris.

Voor de talentvolle Robert, die zijn loopbaan begon in de Parolin Rocky-klasse van Arthur Dontje, was de tijd rijp over te stappen van het karten naar de autosport. De coronacrisis bespoedigde dat. De afgelopen jaren racete hij met heel veel succes in karts, met titels in onder andere het NK Rotax Max, de Rotax Max Grand Finals en met Energy Kart de winst in het Duitse OK Junior-kampioenschap.

Robert testte inmiddels in een Formule 4-auto, een Mazda MX5 Cup-auto en in een Ginetta. In Blyton deed hij in zo’n auto mee aan een wedstrijd waarin een jaar ondersteuning in de Ginetta G40 Cup op het spel stond. Maar liefst zestig talentvolle jonge coureurs deden mee aan de wedstrijd op het circuit van Blyton Park. Zij werden in twee groepen van dertig opgedeeld, één groep op vrijdag en één op zaterdag. Robert kwam op zaterdag in actie. Daarbij werden hij en zijn tegenstrevers beoordeeld op wagenbeheersing, fitness en omgang met de media.

Robert eindigde zo bij de laatste twaalf. Daarna haalde hij de laatste zeven en uiteindelijk eindigde hij in de finale, waarin de beste vier coureurs streden om het scholarship. Robert: “We hadden een instructeur in de auto die in LMP1-auto’s racet. Eerst reed ik een outlap, daarna twee pushlaps en dan nog een inlap. Toen ik weer binnenkwam, kreeg ik meteen een camera voor mijn hoofd. Je zit dan nog vol adrenaline. Er wordt dan gekeken hoe je reageert. Ik was ruim de snelste, met de media ging het ook goed en toen had ik gewonnen.”

Na de zaterdag kwam dat wel enigszins onverwacht, bekende Robert. “Ik had die dag niet echt een heel goed gevoel met de auto. Ik had er eerder al wel in getest, maar het ging nog niet super. Zondag reed ik in de auto waarmee ik komend seizoen ga rijden. Ik had een veel beter gevoel.”

Uiteindelijk werd Robert door de Britse autofabrikant uitgeroepen tot beste coureur van de zestig. Zodoende krijgt hij gratis toegang tot het Ginetta Junior-kampioenschap 2021, professionele preparatie van de auto tijdens de negen raceweekeindes en banden en brandstof.

Robert is onder de indruk van de auto, die hij snel onder de knie had. “Het is een heel gave auto om in te rijden. Het is moeilijk er echt hard mee te gaan, aan te voelen wat de auto precies doet, dus je leert er veel van. Je rijdt op straatbanden en dat maakt het een wat ‘zweverige’ auto.”

In ieder geval heeft hij tijdens de scholarship-competitie al kunnen rijden in precies dezelfde auto van zijn team Richardson Racing als waarmee hij komend seizoen gaat racen. “Ik kijk er echt naar uit. Eind januari, begin februari zullen we voor langere tijd naar Engeland gaan ter voorbereiding op het seizoen.”

Hoewel het komend jaar zijn debuut in de autosport betreft, wil Robert het jaar niet als een leerjaar beschouwen. Dat deed hij in de kart ook nooit. “Ik wil winnen. We gaan heel veel testen zodat ik goed ben voorbereid en dan proberen we kampioen te worden.”