Riek Klein Reesink-Willemsen vrijwilliger van 2020

HUMMELO РRiek Klein-Reesink Willemsen uit Hummelo is vrijwilliger van het jaar 2020 van de gemeente Bronckhorst. Dat is bekend gemaakt tijdens de online nieuwjaarsreceptie van de gemeente op disndag 5 januari. Riek is al vele jaren vrijwilliger en bestuurslid van de Zonnebloem en daarbij op vele fronten actief. Voor de regio helpt de mee aan de organisatie van de Roll-Over, een roelstoelevenement. Daarnaast is ze coördinator van de chauffeurs van Tafeltje-Dekje voor Stichting Welzijn. Riek heeft het hart op de goede plaats, is een constante factor in de bovengenoemde organisaties en maakt voor veel mensen dingen mogelijk.