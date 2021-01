Rick Evers: F*ck de overheid

Ik herinner me nog een beklad verkeersbord. Een tijdje terug. Ik zat op de fiets te wachten voor een rood stoplicht en zag in zwarte letters ‘f*ck de overheid’ op een verkeersbord staan. Toen dacht ik nog: jeetje, wat bezielt iemand om zo’n bord te bekladden. Inmiddels zijn we een paar maanden verder.

Relschoppers hebben zondagavond in Enschede vernielingen aangericht in het ziekenhuis. In Roermond hebben ze met winkelwagentjes een glazen pui vernield van een winkelcentrum om vervolgens in te breken. In Den Haag werd zwaar vuurwerk gegooid naar omstanders en agenten. In Oosterhout werden de ruiten van een restaurant ingeslagen.

Ziekenhuizen, winkels, restaurants, hulpverleners. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze het zwaar hebben. Maar voor relschoppers is dat blijkbaar niet van belang. ‘Kijk, als ik deze stoeptegel door de etalage van deze winkel gooi, kan ik gewoon deze spullen pakken. Helemaal gratis.’ Dit zijn geen protesten tegen de coronamaatregelen. Dit is rellen om het rellen. Gewoon omdat het kan.

Een goed moment voor passende straffen, lijkt me. Als deze raddraaiers geen hulp willen van de overheid, dan krijgen ze dat ook niet meer. ‘Wat is er meneer, heeft u uw hand bezeerd toen u een etalageruit ingooide? Sorry, dan krijgt u geen zorg van ons. In onze aantekening staat ook dat de ambulance nooit meer voor u uitrukt. De brandweer trouwens ook niet. En u krijgt geen uitkering meer, geen huurtoeslag en geen zorgtoeslag. Nooit meer. Succes verder.’

Natuurlijk, een beetje frustratie is te begrijpen. We zijn allemaal coronamoe. En iedereen heeft het zwaar. Van kappers tot thuiswerkende ouders met kinderen, van winkeliers tot kinderen met thuiswerkende ouders. Maar als je je echt niet meer kunt inhouden, pak dan geen stoeptegel of zwaar vuurwerk. Pak liever een zwarte stift en leef je uit op een verkeersbord.