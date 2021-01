Rick Evers: Emma, Sam en Monique

Monique is mijn held. Zij kent mij helemaal niet en ik ken haar eigenlijk ook niet, maar haar filmpjes op social media zijn fantastisch. Monique is de eigenaresse van de kinderwinkel Emma & Sam bij ons in het dorp. En omdat kinderkleding, boekjes en loopfietsjes geen essentiële spullen zijn, zit de tent van Monique al een tijdje dicht. Dikke pech dus. Bovendien heeft Emma & Sam geen webwinkel. Dubbel pech.

In zo’n geval kun je als ondernemer natuurlijk twee dingen doen. Optie een: je gaat bij de pakken neerzitten. Binnen met de gordijnen dicht chagrijnig zitten mokken met een kopje thee en online lekker afgeven op Rutte en kornuiten. Optie twee: je laat zien dat je ondernemer bent. Monique koos voor de laatste optie en is hard op weg een ware vlog-heldin te worden.

Nogmaals, ik ken Monique niet. Maar ze lijkt me het type dat het liefst de hele dag in de winkel met klanten staat te ouwehoeren. Maar ja, die hobby mag nu even niet meer. Daarom besloot ze filmpjes te maken van de producten en die via Facebook en Instagram aan te prijzen. En dat niet alleen, ze komt ze natuurlijk ook op de fiets bezorgen. En ook daar maakt ze dan weer filmpjes van.

Volgens mij loopt het als een tierelier. De filmpjes zijn zo aanstekelijk, dat ze zelfs kinderkleding verkoopt aan mensen die helemaal geen kinderen hebben. Monique is een natuurtalent. Zet haar in een dierenwinkel en ze verkoopt elke dag tachtig zakken hondenvoer aan mensen die geen hond hebben.

Ik liep laatst door de winkelstraat in ons dorp. Hema, Wibra, Blokker, alle grote jongens zaten dicht. Winkels donker, etalages leeg. Alsof ze de strijd tegen de lockdown hebben opgegeven. En toen kwam ik langs Emma en Sam. Setjes kinderkleding netjes uitgestald op de grond en binnen stond iemand vrolijk een filmpje op te nemen. Die krijg je niet kapot hoor.