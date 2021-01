Rhedense boeren aan de slag met duurzame(re) landbouw

GEM. RHEDEN – Tal van Rhedense boeren doen al veel op het gebied van duurzaamheid. Ze hebben een biologische bedrijfsvoering, onderhouden natuurlijke akkerranden of hebben korte ketens naar de klant toe. Toch willen zij samen met de gemeente nog meer stappen zetten naar een duurzame(re) landbouw. Dit blijkt uit de verkenning die de gemeente Rheden samen met de lokale Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO) heeft uitgevoerd.

Vanuit de Omgevingsvisie Buitengebied en het Rhedense Klimaatprogramma is de ambitie gekomen om duurzame(re) landbouw te stimuleren. Deze duurzame(re) landbouw gaat over natuur inclusieve landbouw, kringlooplandbouw, kortere voedselketens, energiebesparing en opwekking van duurzame energie.

Om duurzame(re) landbouw te kunnen stimuleren, heeft de gemeente in samenwerking met de lokale LTO afdeling een onderzoek gedaan met als resultaat de rapportage Verkenning Duurzame(re) Landbouw Rheden. Hiervoor zijn 24 Rhedense boeren, van de 30 boeren in de breedste zin van het woord, geïnterviewd. Ook is er met diverse verpachters en organisaties gesproken, zoals waterschap en provincie.

De verkenning geeft volgens de gemeente een goed beeld van dat wat de Rhedense boeren al doen aan duurzame landbouw. Maar ook wat hun wensen zijn, welke kansen zij zien en waar ze in de praktijk tegen aanlopen. De rapportage eindigt met een aantal actiegerichte aanbevelingen. Met deze aanbevelingen kunnen boeren samen met gemeente, consumenten en andere overheden en organisaties stappen zetten richting een duurzame(re) landbouw.

In 2021 gaan de boeren en de gemeente Rheden met de eerste aanbevelingen aan de slag. Zo worden enkele kilometers akkerrand ingezaaid met kruidenrijke mengsels, komt er één centraal aanspreekpunt voor (duurzame) landbouw, krijgen meer boerendaken zonnepanelen en werken zij samen aan kortere voedselketens.

De verkenning is te lezen op www.rhedensbuitengebied.nl/samen-aan-de-slag-met-duurzame-re-landbouw