Rheden gaat door met programma Jongeren Op Gezond Gewicht

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden gaat de komende jaren verder met het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Wethouder Marc Budel ondertekende onlangs de nieuwe overeenkomst met de landelijke organisatie.

De gemeente Rheden begon in 2015 met het programma Jongeren Op Gezond Gewicht. Het programma kent onderdelen als een DrinkWaterdag op basisscholen, ouder-kindgym bij sportclubs en gezonde school- en sportkantines. Het doel: een gezonde omgeving voor de jeugd, waarin gezonde voeding en voldoende bewegen vanzelfsprekend zijn.

En het programma werpt zijn vruchten af. Vijf jaar JOGG-aanpak heeft bijgedragen aan lagere percentages jongeren met overgewicht. Zo had in 2015 12 procent van de 5- en 6-jarigen, 17 procent van de 10- en 11-jarigen en 19 procent van de 13- en 14-jarigen te maken met overwicht. In 2019 waren deze percentages gedaald naar respectievelijk 8, 13 en 14 procent.

“We zijn goed op weg”, zegt wethouder Gezondheid, Gea Hofstede. “We verwachten in de cijfers van 2020 wel wat terugval, door de impact van de coronamaatregelen. Dit maakt het lastig om de acties en samenwerkingen op dit moment door te zetten. Daar staat tegenover dat het ons extra motivatie geeft, we zien nu nog duidelijker hoe belangrijk een gezonde leefstijl is.”

Doorzetten

Deze goede resultaten stimuleren de gemeente Rheden om het programma voort te zetten. ““We zijn erg blij om de dalende trend van het overgewicht onder jongeren te zien”, aldus wethouder Sport, Marc Budel. “Tegelijkertijd laat corona ons zien hoe belangrijk het is om te blijven werken aan een gezonde leefstijl en omgeving, zowel voor de jeugd als volwassenen. Dat blijven we dus doen met JOGG. Maar ook bijvoorbeeld met het Biljoenbad en de plannen uit het Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal.”

De eerste plannen voor drie nieuwe JOGG jaren zijn inmiddels gesmeed. Zo wil de gemeente samen met sportclubs het aantal gezonde sportkantines uitbreiden, samen met scholen beweegvriendelijke en gezonde schoolpleinen realiseren en kinderen die kampen met ernstig overgewicht persoonlijke begeleiding bij een gezonde leefstijl bieden met het project Gezond Onderweg (GO!).

Aanpak

De JOGG-aanpak bestaat uit samenwerkingen tussen gemeente, scholen, kinderopvanglocaties, sportclubs, zorgverleners en bedrijven. Samen maken zij de gezonde keuze makkelijker voor de Rhedense Jeugd. Zo drinken op basisscholen De Lappendeken (De Steeg) en Daalhuizen (Velp) wekelijks 500 leerlingen samen water tijdens hun ‘waterdag’. Vijf scholen plaatsten in de afgelopen jaren ook een openbaar watertappunt bij hun schoolplein. Het is onderdeel van de totale Gezonde Schoolaanpak. Negen basisscholen werken inmiddels samen met de gemeente aan een Gezonde School. Zes scholen hebben ook al vignetten gehaald op de thema’s voeding en bewegen.

Korfbalclub CKC Rheko startte in 2019 met het gezonder maken van het aanbod in de sportkantine en mag de kantine bijna het predicaat Gezonde Sportkantine geven. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente hebben inmiddels ook een gezonde kantine en ontvingen van het Voedingscentrum De Gezonde Schoolkantine schaal.

Voor kinderen die al kampen met overgewicht of obesitas begon de gemeente vorig jaar met het project Gezond Onderweg (GO!). Een kindergezondheidscoach helpt een jeugdige en zijn of haar gezin gedurende twee jaar om gezonder te leven. Inmiddels doen zo’n 25 kinderen mee.