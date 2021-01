Retrospectief: Trein stopt op verzoek

Op 20 september 1839 reed tussen Amsterdam en Haarlem de eerste trein van ons land. Het was het begin van een voortvarende groei. Aanvankelijk waren de lijnen particuliere initiatieven, maar in 1860 nam de overheid het heft in handen. Er werd opdracht gegeven voor de aanleg van tien grote zogenaamde staatslijnen voor de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, kortweg de SS. Die nieuwe lijnen kregen de letters A t/m I. Onder de letter A werd de spoorlijn Arnhem – Leeuwarden aangelegd. Het eerste deel daarvan, het traject van Arnhem naar Zutphen, werd op 2 februari 1865 geopend. Aan die lijn verschenen stations en haltes, 25 in totaal. Eén daarvan was de Halte Hofstetten in Ellecom, te zien op deze foto uit circa 1900.

Aanvankelijk werd het tracé aangelegd als enkelspoor, maar direct wel met de bedoeling later een tweede spoor aan te leggen. Aan het traject kwamen stations te liggen in Arnhem, Velp, Rheden, Dieren, Brummen en Zutphen. Die zijn er nog steeds. Er werd ook een aantal haltes gerealiseerd. Plekken waar op verzoek werd gestopt als er reizigers waren die er wilden in- of uitstappen. In Velp waren er haltes bij Café Unie en Hotel Naeff, in Worth-Rheden was een stopplaats en ook bij Hotel de Engel, de Diepesteeg en de Holleweg in de Steeg. In Ellecom waren maar liefst drie haltes: Klein Avegoor (het latere Jeugdland), Ellecom (ter hoogte van de Kastanjelaan) en bij Villa Hofstetten. Verderop aan de lijn kenden ook Spankeren, Leuvenheim, de Weg naar Voorst, Het Vosje en Voorstonden nog haltes. Die werden overigens niet allemaal direct bij de opening van de lijn in 1865 in gebruik genomen, maar waren in 1917 allemaal verdwenen. Van Halte Hofstetten is bekend dat die tussen 1882 en 1917 bestond en in de dienstregeling voorkwam.

Op de foto zien we de trein vanuit Dieren komen en te zien is het wachtlokaaltje. Rechts is het kantoor annex woonhuis van de baanwachter te zien. Dat gebouw werd naar verluid in 1932 afgebroken. De naam dankte de halte aan de nabij gelegen Villa Hofstetten, een in 1835 gebouwd landhuis.