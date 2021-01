Retrospectief: Stroperij

Stropen mag dan nu een grote misdaad zijn, rond de vorige eeuwwisseling was dit wel anders. Het werd meer gezien als een bijverdienste of een sportieve bezigheid. Jachtakten waren duur.

Op de Veluwezoom was destijds veel wild. Vooral veel hazen en ook wilde konijnen in overvloed. Het wild kwam vanuit de bosrand het veld in (foto). De adel, eigenaar van de grond, had vooral last van stroperij. Jachtopzieners en Rijksveldwachters waren belast met het toezicht op het stropen.

In Eerbeek was een veldwachter (politieagent) die zijn taak wel erg fanatiek opvatte. Tussen een dief en en stroper bestond voor hem geen verschil. Met deze veldwachter deed zich een gebeurtenis voor die zich afspeelde bij de boerderij van Hendrik Jan Burgers. Jan, de zoon van Burgers, was een ervaren stroper. Soms schoot hij wel vier hazen op een avond. De veldwachter deed alle moeite om Jan op heterdaad te betrappen. Hoe meer Jan eropuit trok, hoe actiever de veldwachter werd. Hij zat hem steeds op de hielen, maar Jan wist steeds te ontsnappen.

Het was de veldwachter niet ontgaan dat er vanuit een ‘plee-raampje’ (huisje) geschoten werd op de hazen. Het zinde Jan niet dat hij thuis werd bespied door de veldwachter. Die had niks bij hem te maken. Jan besloot daar wat aan te doen en de veldwachter dichterbij te lokken. De volgende dag was Jan al vroeg bezig bij een beerput, niet ver van de plee. Hij haalde de ijzeren plaat van de put en dekte hem af met takken en bladeren. Die avond ging Jan weer naar de plee en stak de loop naar buiten en loste een schot in het wilde weg. De hazen vlogen alle kanten op. Meteen zag hij in de singel een donkere gedaante zijn richting sluipen. Nogmaals loste Jan een schot en stak een bezemsteel naar buiten. Plotseling kwam de veldwachter naar voren en wilde Jan grijpen, maar gelijktijdig klonk er een gekraak en geschreeuw toen de man in de put zakte. Jan kwam tevoorschijn en heeft heel wat tegen de man van de wet gezegd die zelf uit de stinkende massa naar boven moest klimmen. Nog lang is de veldwachter bespot als hij in een café kwam als ‘de stinkende veldwachter’.