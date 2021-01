Retrospectief: Gasthuismolen in Lieren

Aan de Molenvaart in Lieren staat een watermolen die de naam Gasthuismolen heeft. De molen betrok het water van de Beekbergerbeek. Verschillende branden trotseerde het bedrijf. De laatste keer in 1907 ging het merendeels in vlammen op. In het gebouw dat daarna verrees kwam een metaalwarenfabriek van de firma Goudkuil gevestigd.

De geschiedenis van de fabriek gaat terug naar 1294. Uit rekeningen van de Graaf van Gelre blijkt dat de molenaar jaarlijks een pacht van twee mud rogge moest opbrengen. Eeuwenlang was de molen wisselend in bezit van adellijke personen. In 1533 werd de molen verkocht aan het St. Petersgasthuis in Arnhem. Door deze verkoop kreeg de molen de naam van Gasthuismolen.

Vele korenmolenaars en papiermakers hebben hier nadien hun beroep uitgeoefend. Eeuwenlang maakte zij gebruik van het water van de beek. De laatste wasserij die hier gevestigd was en gebruik maakte van het water uit de beek, stopte in 1948. In 1950 pachtte de familie Goudkuil het fabriekje in Lieren en vestigde er een metaalwarenfabriek in.

Aanvankelijk leverde het waterrad bij het fabriekje de energie voor de metaalwarenfabriek. Toen Goudkuil werd aangesloten op het lichtnet bepaalde de PGEM echter dat het niet meer mocht. Daardoor werd het rad niet meer onderhouden en later gesloopt. Nu is er van het bovenslagrad aan de noordzijde van het gebouw weinig meer te zien. Er is nog wel duidelijk te zien waar voorheen het waterrad draaide door het vallende water. Het maalwerk in de fabriek is lang geleden al gesloopt.De firma Goudkuil kon het bedrijfje kopen van het Gasthuis. Het beekje, dat ten westen van de weg Arnhem-Apeldoorn ontspringt, loopt nog steeds onvermoeid door en klatert van de molengoot omlaag en stroomt richting Apeldoorns Kanaal waar het onderdoor stroomt richting de IJssel.

Er is nog maar weinig dat nog herinnert aan de oude Gasthuismolen van weleer. Alleen het water is onveranderd. Het is nog even helder en is een paradijs voor waterdiertjes. Langs de beek groeien ook nog altijd zeldzame varens.

Nu, in 2020, is op de aloude molenplaats aan de Beekbergerbeek al ruim zeventig jaar het bedrijf van G. Goudkuil & Zn gevestigd. Er worden activiteiten ontplooid onder de naam GAVO Ventilation Technologie.