Raadsforum gemeente Brummen

GEM. BRUMMEN – Op donderdag 7 januari staat de eerste vergadering van de gemeenteraad van Brummen op de agenda. In de forumbijeenkomst worden vijf onderwerpen besproken: vier raadsvoorstellen en één ingekomen brief.

Eén van de raadsvoorstellen is het actualiseren van het gemeentelijke grondbeleid en bijhorende grondprijzen. Ook buigt de raad zich over een verzoek om de coördinatieregeling toe te passen voor de ontwikkeling van een zorgcomplex op het perceel Meidoornlaan 18 a/b in Brummen. Een derde raadsvoorstel is de vaststelling van een verordening waarin de maximumtermijn wordt geregeld om te beslissen op een aanvraag voor schuldhulpverlening. De natuurontwikkeling in Cortenoever staat centraal bij het vierde raadsvoorstel. Daarnaast bespreken de raadsleden ook de brief die Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland de raad heeft gestuurd. In die brief geeft de provincie aan dat Brummen onder preventief financieel toezicht valt.

Een raadsforum kent daarnaast een aantal vaste agendapunten. Denk hierbij aan de mogelijkheid van inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat, de lijst van ingekomen en te verzenden stukken en de algemene vragenronde.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt online gehouden.