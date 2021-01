Raad van State ziet geen bezwaren voor zonnepark Hall

HALL – De Raad van State geeft groen licht voor de aanleg van een zonnepark in Hall. Ondanks bezwaren van omwonenden blijft de verleende omgevingsvergunning geldig.

Green Solar Future Brummen BV heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om een zonnepark te mogen realiseren op een terrein langs weerszijden van de Oude Zutphenseweg in Hall. Het gaat om een gebied van 36 hectare, waarvan 27 hectare zou worden bebouwd met zonnepanelen. Deze grond heeft momenteel een agrarische bestemming, maar de gemeenteraad van Brummen heeft in 2019 besloten dat de initiatiefnemers af mogen wijken van het bestaande bestemmingsplan en het zonnepark mogen realiseren.

Op basis van dit besluit verleende het college van burgemeester en wethouder vorig jaar juli een omgevingsvergunning aan de initiatiefnemers, maar omwonenden gingen hiertegen in het verzet. Nadat bezwaren voor deze omgevingsvergunning in februari 2020 al door de Rechtbank ongegrond werden verklaard, stapte de groep naar de Raad van State voor een hoger beroep.

Echter zonder resultaat, de Raad van State oordeelde dat de gemeente Brummen in dit proces juist heeft gehandeld, dat er voldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de aanleg van het zonnepark op de biodiversiteit, bodemkwaliteit en flora en fauna en dat er voldoende draagvlak is onder inwoners.

De gemeente Brummen zegt dat er veel overleg is geweest tussen de initiatiefnemer en gemeente, omwonenden en belangenorganisaties. Het Gelders Genootschap heeft meegekeken naar de landelijke inpassing van de zonnepanelen. Alle inbreng en zienswijzen hebben volgens de gemeente ook geleid tot een grondige aanpassing van het plan. Een belangrijke wijziging is dat de zonnepanelen maximaal 1,5 meter hoog worden en rondom het zonneveld komen struiken en planten uit de streek te staan. In het hekwerk komen openingen zodat wild, zoals de das, hier doorheen kunnen.

Het besluit van de Rechtbank blijft dus overeind en de omgevingsvergunning blijft geldig. Green Solar Future kan dus aan de slag met de aanleg van het zonneveld. Het zonneveld gaat een belangrijk deel van de energieopgave van de gemeente Brummen invullen. Het is de bedoeling dat de zonnepanelen straks voldoende stroom leveren om zo’n 8000 huishoudens te voorzien van duurzame elektriciteit.