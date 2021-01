Raad stelt vragen over huisvesting Onze DROOM

BRUMMEN – Donderdag 7 januari kwamen de raadsleden van de gemeente Brummen online bijeen om een aantal onderwerpen te bespreken in het Raadsforum. Tijdens een Raadsforum krijgen inwoners van de gemeente Brummen de gelegenheid om in te spreken. Sonja Leemkuil, initiatiefneemster van Onze DROOM maakte van deze gelegenheid gebruik en stuurde een brief in. Hierin uitte ze opnieuw haar zorgen over de gedwongen verhuizing van ontmoeting Onze Droom uit het pand aan de Meidoornlaan. Verschillende raadsleden vroegen om opheldering van de wethouder over deze kwestie.

Sonja Leemkuil was zelf niet in de gelegenheid haar brief voor te lezen. Voorzitter Berend Klok las de brief voor. In de inspraak spreekt Sonja haar verbazing uit over de gang van zaken rondom het tijdelijke pand aan de Meidoornlaan. Onze Droom ontving in februari 2020 de sleutel van het pand aan de Meidoornlaan 18A. Maar kort na de feestelijke opening van Onze Droom sloeg de blijdschap om naar verdriet, vertelde Sonja vorig jaar. Onze Droom kreeg het bericht dat het pand, waar zij tijdelijk gebruik van mocht maken, op korte termijn verkocht zou worden. Een koper had zich aangediend. “We wisten dat we hier geen vijf jaar konden blijven, maar op anderhalf tot twee jaar hadden we toch wel gerekend, daar werd door de gemeente ook over gesproken.” Zorgbedrijf Dagelijks Leven bleek de potentiele koper van het pand te zijn. Nadat het nieuws van de verkoop bekend werd, vroeg Sonja de gemeente of Onze DROOM wellicht ook partij kon zijn in de verkoop van het pand. Hier ontving zij nooit een reactie op, zo liet zij weten in haar inspraakreactie. Ook op de vraag naar de vraagprijs van het pand ontving zij geen reactie.

Deze gang van zaken riep ook vragen op bij verschillende politieke partijen, zo bleek na het voorlezen van haar brief tijdens het Raadsforum. Carla Wijnhoven van de VVD gaf aan dat de situatie terug is op hetzelfde punt als in 2019, toen middels een motie een tijdelijke locatie voor Onze DROOM werd afgedwongen. Zij wilde van het college weten waarom de vraagprijs van het pand niet openbaar is en of andere partijen wel de kans hebben gekregen om mee te dingen naar het pand. Mame Douma van Democratisch Brummen vroeg de wethouder om een chronologische volgorde van de gang van zaken. Theo Hoffman van de fractie Hofman & Kleverwal riep op om op korte termijn om tafel te gaan met Onze DROOM.

Verantwoordelijk wethouder Ine van Burgsteden was afwezig tijdens het Raadsforum en kon daardoor niet gelijk vragen beantwoorden. Wethouder Pouwel Inberg gaf aan dat een schriftelijke reactie op de vragen en een chronologische volgorde van de gebeurtenissen later volgt. Wel gaf hij aan dat het koopcontract van het pand inmiddels ondertekend is door zowel Dagelijks Leven als de gemeente. Het wachten is nog op de benodigde vergunningen.

Sonja Leemkuil heeft inmiddels grote zorgen over de toekomst van Onze DROOM. In de coronacrisis kwam ze nog meer achter de belangrijke rol die de ontmoetingsplaats vervult. “Voor Kerst gingen we langs bij de bezoekers. Toen zagen we de blijde gezichten. We zijn een grote familie.” Toch blijft ze strijden voor een goede afloop en een nieuwe zelfstandige locatie voor Onze DROOM. “We blijven hopen op een wonder. Het zou zo fijn zijn als we een zelfstandige ruimte vinden waar we weer onze eigen huiskamer kunnen maken en waar ook de kledinguitgifte en het Repair Café weer en plek krijgen, de behoefte hieraan is erg groot.”

Archieffoto: Han Uenk

Burgemeester Alex van Hedel en wethouder Eef van Ooijen openden in februari 2020 de nieuwe plek van Onze Droom