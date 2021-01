Raad Brummen vergadert

BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen vergadert donderdag 21 januari. Er worden verschillende onderwerpen besproken. Zo vraagt het college de gemeenteraad om het gemeentelijke grondbeleid en bijhorende grondprijzen te actualiseren. Ook buigt de raad zich over een verzoek om de coördinatieregeling toe te passen voor de ontwikkeling van een zorgcomplex op het perceel Meidoornlaan 18 a/b in Brummen. Een derde raadsvoorstel waarover een besluit wordt genomen is de vaststelling van een verordening waarin de maximumtermijn wordt geregeld om te beslissen op een aanvraag voor schuldhulpverlening. De natuurontwikkeling in Cortenoever staat centraal bij het vierde raadsvoorstel.

De vergadering begint om 20.00 uur, vindt digitaal plaats en is te volgen via www.brummen.nl en het televisiekanaal van RTV Veluwezoom. De stukken zijn terug te vinden op www.brummen.nl/gemeenteraad.