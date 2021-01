Provincie: ‘maak je dorp of stad groen en klimaatslim’

REGIO – Veel plekken in Gelderse steden en dorpen kunnen véél groener. Een groene stad of dorp draagt bij aan de biodiversiteit én is beter voorbereid op weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Met de Challenge Groene Icoonprojecten daagt provincie Gelderland gemeenten, ondernemers en andere partijen uit hun stad of dorp groen en klimaatslim te maken. De negen beste projecten krijgen 100.000 euro om hun project te realiseren.

Met de challenge daagt de provincie gemeenten, ondernemers, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars en grondeigenaren uit om met ideeën te komen om van een grijze, versteende plek in hun eigen stad of dorp een groen icoonproject te maken. Een plek in de bebouwde kom van minimaal 1.000 m2 die groener wordt gemaakt. Dit hoeft niet een aaneengesloten locatie te zijn. Voorwaarde is wel dat de plek publiek toegankelijk is. Het groener maken van een plek houdt in dat er meer variatie komt in planten en uiteindelijk dieren en dat de plek verkoeling biedt bij hitte, regenwater vasthoudt en bezoekers de kans biedt om te bewegen, te recreëren en elkaar te ontmoeten. De locatie wordt zo een groene plek, die anderen inspireert iets soortgelijks te doen.

Projectvoorstellen voor Groene Icoonprojecten kunnen ingediend worden vanaf maandag 4 januari 2021. De eerste 20 ingediende voorstellen ontvangen een bijdrage van maximaal 15.000 euro aan de ontwerpkosten. Een onafhankelijke jury kiest eind 2021 de 9 beste ontwerpen uit. Deze projecten winnen elk een bijdrage van maximaal 100.000 euro om de plannen uit te voeren en het droomproject waar te maken. Het inschrijfformulier en de voorwaarden zijn te vinden op www.gelderland.nl/challengegroeneicoonprojecten.