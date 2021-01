Provincie Gelderland trekt geld uit voor dorpshuizen en wijkcentra

REGIO – Provincie Gelderland stelt 2.000,000 euro beschikbaar voor het toekomstbestendig maken van dorpshuizen en wijkcentra. Het betreft een zogeheten overbruggingsregeling, geld dat beschikbaar komt via provinciale COVID-19 hulpverlening. Met deze ondersteuning kunnen gemeenschapsvoorzieningen beter inspelen op de moeilijke situatie die ontstaan is door de coronacrisis.

Gelderland trekt een euro per inwoner uit voor deze hulpverlening, omdat de provincie de toegankelijkheid van dorpshuizen en wijkcentra belangrijk vindt. Ze dragen bij aan de leefbaarheid. De gemeenschapsvoorzieningen hebben het zwaar gehad. De gezondheidsmaatregelen zorgden voor gesloten deuren. Daarnaast moesten verschillende aanpassingen worden doorgevoerd.

Gemeenten hebben nu ondersteuning gevraagd bij het toekomstbestendig maken van deze faciliteiten. Deze voorzieningen hebben al eerder vanwege corona ondersteuning gekregen. Destijds vooral vanwege de ontstane exploitatieproblemen.

Gelderlanders vinden dorpshuizen en wijkcentra belangrijk. Dat bleek onder meer uit de monitor Welbevinden Gelderland 2020, een grote enquête. Daaruit bleek onder meer dat twee op de drie inwoners behoefte heeft aan ontmoetingen. Gemeenten kunnen de huidige hulp op twee manieren inzetten. Om de vitaliteit van voorzieningen te versterken. Of om in kaart te brengen wat de negatieven effecten zijn geweest en wat er nodig is om een ontmoetingscentrum toekomstbestendig te maken.

Begin 2021 kunnen gemeenten een beroep doen op deze Gelderse steunmaatregel.