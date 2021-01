Politie zoekt slachtoffer tasjesroof

DIEREN – De politie van Dieren is op zoek naar de eigenaar van een tas, die in december vorig jaar is gestolen. De tas is naar boven gekomen in een ander onderzoek en de politie denkt dat de eigenaar van de tas nooit aangifte heeft gedaan van de diefstal. Het gaat om een beide stoffen tas, waarin een portemonnee, een kerstbrood en champignons zaten. In de portemonnee zaten meerdere pasjes. Met een pinpas is er bij een winkel vervolgens gepind. De politie vraagt de eigenaar van de tas zich te melden en aangifte te doen, zodat deze zaak kan worden meegenomen in een onderzoek.