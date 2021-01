Politie zoekt pinnende mannen in gijzelingszaak Drempt

DREMPT – De politie vraagt in de uitzending van het televisieprogramma Bureau Gld. op woensdag 27 januari aandacht voor de brutale gijzeling die op 12 december plaatsvond in Drempt. Aan de hand van camerabeelden wordt gezocht naar de daders en een mogelijke getuige.

“Donderdag 12 november werd een woning aan De Marke in Drempt overvallen. Rond 22.15 uur ‘s avonds stonden plotseling twee onbekende mannen in de woning. Beiden met een mes in hun handen”, schetst agent Jop Heinen de situatie. “De bewoner had net die avond bezoek in huis. Beiden werden opgesloten en moesten hun telefoons en sleutels afstaan. Later die nacht kwam er nog een derde overvaller bij en onder bedreiging van een mes moest een van beide mannen geld overmaken naar verschillende rekeningen en zijn bankgegevens afstaan. Beide slachtoffers werden urenlang vastgehouden en gedurende de nacht werd onder andere in Doetinchem en Lichtevoorde geprobeerd dit overgemaakt geld op te nemen.”

“Vrijwel direct na de overval zijn er twee verdachten aangehouden die mogelijk betrokken zijn geweest bij deze overval. Zij zijn inmiddels in bewaring gesteld”, meldtwoordvoerder Sven Strijbosch.

De politie zoekt ondertussen verder naar de mannen die probeerden te pinnen. In Doetinchem werd rond 22.30 uur ‘s avonds bij een pinautomaat aan de Haareweg geprobeerd geld op te nemen. Dit lukte niet. De pinner kwam wel goed in beeld.

Vervolgens werd er op 13 november om 9.45 uur ‘s ochtends geprobeerd geld op te nemen aan de Markt in Lichtenvoorde. Dit is een andere man dan in Doetinchem. Op camerabeelden is deze verdachte te zien in het centrum van Lichtevoorde. In een steegje spreekt hij een vrouw met een felgroene jas aan, waar bij hij zijn mondkapje en sjaal naar beneden trekt, zodat zijn gezicht helemaal zichtbaar is. De politie zoekt contact met deze vrouw, die op 13 november door het centrum van Lichtenvoorde liep, omdat zij mogelijk een belangrijke getuige is.

Wie iets weet over deze mannen of de getuige, kan de gratis tiplijn van de politie bellen via tel. 0800-6070. Anoniem bellen kan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Foto: Bureau Gld. / Omroep Gelderland