Poging tot inbraak

EERBEEK – In de nacht van maandag 4 januari op dinsdag 5 januari is er geprobeerd in te breken in een woning aan de Händelstraat in Eerbeek. De dader heeft geprobeerd de achterdeur open te breken. De bewoner werd ‘s nachts wakker van lawaai en heeft de verlichting aangedaan. Daarvan is de dader vermoedelijk geschrokken. Pas de volgende ochtend ontdekte de bewoner dat er geprobeerd was in te breken.