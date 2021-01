Plataan krijgt nieuwe plek in Kloostertuin

DOESBURG – Maandag 11 januari werd er weer een stap gezet in de herinrichtig van de Kloostertuin in Doesburg. Een grote plataan werd verplaatst. Het bedrijf Idverde Bomendienst zou aanvankelijk in het najaar van 2018 de boom al verplaatsen, dit liep echt wat vertraging op. “Voor de boom was dit eigenlijk alleen maar beter”, vertelt Rob van Dreumel, projectleider bij Idverde. “We konden de boom nu beter voorbereiden en dat komt een succesvolle verplaatsing alleen maar ten goede.” Het bedrijf constateerde dat de boom een kluit had van 3,70 bij 3,70 meter. “We hebben zo’n 1,5 tot 1,9 meter van de kluit de wortels vrij gegraven en ingespoten met een wortelstimulerend middel, zo maakt de boom ook op zijn nieuwe plek snel nieuwe worteltjes aan.” De boom stond achter in de Kloostertuin, maar heeft nu een prominentere plek gekregen. De verplaatsing verliep volgens Van Dreumel volgens plan. “De boom heeft op zijn nieuwe plek nog een lange toekomst in het vooruitzicht.”

Foto: Joke Jonker