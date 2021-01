Plannen De Bruisbeek in de ijskast

LOENEN – Het bestuur van het Ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen heeft alle plannen voorlopig in de ijskast moeten zetten. Voor de gasten van het centrum was het afgelopen jaar een tijd van veel geduld hebben. Geen gezellige ontmoetingen, geen wekelijks praatje en geen humor. Het bestuur is dankbaar voor alle steun die ze heeft mogen ontvangen om De Bruisbeek in stand te houden. De gemeente Apeldoorn en Woningbouwvereniging Veluwonen denken mee en de verschillende donaties uit Loenen helpen het bestuur om de vaste lasten te kunnen betalen. “Ieder ziet hoe belangrijk De Bruisbeek voor de ouderen is. We houden natuurlijk de moed erin en hopen allen straks weer te zien”, aldus het bestuur.

De bestuursleden vinden het een goed voornemen voor het nieuwe jaar dat men toch af en toe de telefoon pakt en elkaar even bijpraat nu er geen gezamenlijke activiteiten zijn. Het kost niet veel tijd maar doet zo goed.