PCOB bedankt vrijwilligers met attentie

DOESBURG – Ook PCOB Doesburg e.o. doet mee aan de landelijke overheidscampagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: #eenkleingebaar. Doel van de actie is om zoveel mogelijk mensen in de maand december te mobiliseren om iemand in hun omgeving aandacht te geven met een klein gebaar.

Omzien naar elkaar is voor de PCOB Doesburg e.o. vanzelfsprekend. “Juist ook in deze coronatijd vinden we het belangrijk naar elkaar en onze leden om te zien. Als afdeling doen we daar veel aan en normaal organiseren we maandelijks activiteiten voor ontmoeting onderling. Ondanks corona hebben we zeker niet stilgezeten en hebben we al onze leden getrakteerd op handgeschreven kaarten, chocoladerepen en ‘de hartverwarmende thee van de PCOB’ in de vorm van theezakjes.”

De campagne #eenkleingebaar sluit prachtig aan op de activiteiten van de PCOB. Daarom heeft de vereniging een bedankje aangeboden aan de vrijwilligers die in deze moeilijke tijd actief zijn geweest voor de leden. Els Laman (foto) coördineert telefoontjes en bezoeken aan eenzame en zieke ouderen en verzorgt kleine attenties. Dit doet zij samen met een aantal andere mensen.

#eenkleingebaar duurt nog de hele maand december en wordt samen georganiseerd met landelijke seniorenorganisatie KBO-PCOB. Met een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Met senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.