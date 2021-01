Papklok van Martinitoren luidt avondklok in

DOESBURG – In de Martinitoren in Doesburg luidt elke avond om 21.00 uur een van de grote klokken. Dit luiden van de ‘papklok’ is een oud gebruik, dat met de huidige avondklok weer actueel wordt. De boodschap blijft hetzelfde: blijf binnen.

In vroeger tijden was om 21.00 uur de klok te horen. Er waren zo’n 15 stadsboerderijen in het oude centrum van Doesburg en ook een aantal buiten de singels en de stadspoorten. Toen er nog stadspoorten waren, de Koepoort, Veerpoort, Meipoort en Ooipoort, werden deze om 21.00 uur ‘s avonds gesloten. De luidende papklok gaf aan: de poorten gaan dicht. Dat gaf de inwoners een veilig gevoel: een vijand kon de stad niet meer in. Veel boeren aten rond dat uur nog een bordje pap en konden daarna rustig gaan slapen. Vandaar de naam papklok.

In april 1945 werden de toren, klokken en het carillon van de Martinikerk verwoest en zwegen de klokken, maar sinds de herbouw van de toren van de Martinikerk in 1972 is het oude gebruik weer in ere hersteld en klinkt weer elke avond de papklok.

Momenteel geldt er in ons land de avondklok. Vanaf 21.00 uur blijft iedereen binnen om zo mee te helpen het coronavirus te bestrijden. En zo krijgt de papklok van de Martinitoren een nieuwe betekenis. Om 21.00 uur geeft deze de start van de avondklok aan en geeft de boodschap: ‘binnen is het veilig’.