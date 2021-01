Originele Doesburgse vlag opnieuw in productie

DOESBURG – De historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh en Streekmuseum De Roode Tooren in Doesburg hebben besloten opnieuw de Doesburgse vlag in productie te nemen. Vanaf dit voorjaar is de originele stadsvlag weer verkrijgbaar.

Medewerkers van de historische vereniging en het museum kregen regelmatig vragen over de verkrijgbaarheid van de ‘echte’ Doesburgse vlag. De laatste jaren zijn er diverse vlaggen en banners met allerlei logo’s en kleuren gemaakt en mede daardoor raakte de originele vlag steeds meer op de achtergrond. De vereniging en het museum hebben daarom besloten de Doesburgse vlag weer onder de aandacht van de inwoners te brengen. “Het versterkt de saamhorigheid en het historisch besef van de Doesburgers, men is trots op de stad en iedereen mag dat zien.”

Bijna iedere Doesburger kent het stadswapen van de stad. Het wapen werd bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 7 oktober 1818 als volgt omschreven: ‘Zijnde een rood schild, waarop een romeinsche Burcht met drie toorens voorzien met kantelen en schietgaten alles van zilver, verzelt in de regterhoek van een halve maan gekeerd ter linkerzijde en in de linkerhoek van een halve maan ter regterzijde, beide van goud. Het Schild gedekt met een gouden kroon.’

De elementen ‘burcht’ en ‘halve manen’ (wassenaars) komen al vanaf de 14e eeuw in verschillende uitvoeringen voor op stadszegels. Aan een oorkonde uit 1290 in het archief van de Graven van Vlaanderen is echter een stadszegel te vinden met een maansikkel op een ruitsgewijs gearceerd veld en het randschrift: ‘Sigilum de Dosborch’. De maansikkel of wassenaar is dus het oudste bestanddeel van het wapen van Doesburg.

Bij Raadsbesluit van 30 december 1964 werd de gemeentevlag van Doesburg ingesteld. Op deze vlag kreeg de halve maan een prominente plek. De vlag bestaat uit drie horizontale banen, met van boven naar beneden de kleuren wit, rood en wit, waarvan de hoogten zich verhouden als 1 : 2 : 1. De middelste rode baan bevat een naar rechts gekeerde gele wassende maan. De Doesburgse vlag is destijds ontworpen door de Stichting voor Banistiek en Heraldiek, die de Nederlandse overheidsinstanties in deze ondersteunde.

Deze originele stadsvlag is binnenkort weer beschikbaar. De vlag kan in drie afmetingen worden besteld en zal in het voorjaar van 2021 worden geleverd. De vlag wordt gemaakt van hoogwaardig polyester vlaggendoek, kleurecht uv-bestendig, op 40 graden wasbaar en afgewerkt met kopband en dubbele stiknaad. De vlaggen zijn te bestellen via info@deroodetooren.nl. Na de coronasluiting, naar verwachting half januari, is de vlag ook in het Streekmuseum De Roode Tooren te bestellen.