Opknapbeurt Ericaplein uitgesteld

DIEREN – De gemeente Rheden schuift renovatie van het Ericaplein in Dieren op de lange baan. Er is op dit moment geen geld om het plein op te knappen.

In 2016 werd het Aanvalsplan Calluna opgesteld, waarin plannen werden gesmeed voor het opknappen en moderniseren van het Dierense winkelcentrum. Het plein zelf is behoorlijk vernieuwd, maar Ericaplein moet nog worden aangepakt. De gemeente wil het plein vergroenen en anders inrichten, zodat de weekmarkt meer onderdeel gaat uitmaken van het winkelcentrum. Ook de openbare ruimte rondom de bibliotheek kan wel een opknapbeurt gebruiken.

Nu de tijd is aangebroken om deze laatste stap in het plan te zetten, heeft het college besloten even pas op de plaats te maken. ‘De financiële situatie van de gemeente is op dit moment zorgelijk. Daarom kunnen wij nu geen middelen vrijmaken voor de realisatie van deze laatste aanpak van de openbare ruimte in het winkelcentrum’, schrijven burgemeester en wethouders aan de ondernemers op het winkelcentrum en de markt.

Het college geeft aan volgend jaar opnieuw te bekijken of er dan wel geld kan worden vrijgemaakt.