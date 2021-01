Ophalen kerstboom in Rheden

GEM. RHEDEN – In de week van 4 tot en met 8 januari kunnen inwoners van de gemeente Rheden kun kerstboom weer laten ophalen. Dit kan door deze op de ophaaldag bij de groene container te leggen of door de boom aan de straat te leggen op de dag dat de container normaal gesproken wordt geleegd. Het is natuurlijk de bedoeling dat de boom zonder versiering en standaard wordt aangeboden.