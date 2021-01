Op heterdaad betrapt

DIEREN – Een oplettende getuige heeft ervoor gezorgd dat in de nacht van 5 op 6 januari een inbreker op heterdaad kon worden aangehouden. Er was ingebroken in de kiosk op het treinstation, waarbij meerdere spullen werden gestolen. Een getuige belde snel de politie en hield de agenten op de hoogte van de looproute van de verdachte, waardoor deze kon worden aangehouden.