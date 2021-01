Onrust in Dieren door vreemde lucht

DIEREN – De brandweer van Dieren is vrijdagavond 22 januari opgeroepen voor een vreemde lucht aan de Eduard van Beinumlaan in Dieren. Bewoners roken een vreemde geur bij de meterkast en hebben Liander gebeld. Nadat Liander binnen had gekeken, bleek het niet te gaan om een gaslucht en werd de brandweer ingeschakeld. De brandweer kwam ter plaatse en ging op onderzoek uit naar de oorzaak van de geur.

Ondertussen meldden steeds meer buurtbewoners dat ze deze geur ook in hun woning roken. De brandweer heeft na het kijken in de meterkasten meerdere putdeksels op straat opengemaakt om te zoeken of het daar vandaan kwam. Vermoedelijk ging het om een benzine- of terpentinelucht.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink