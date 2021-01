Online schilderles

DOESBURG – De Schilderschool in Doesburg biedt een lockdown-programma voor kinderen en volwassenen, om zo iedereen de kans te geven thuis te tekenen en schilderen. Er zijn online lessen met tekentips en schildersucces en over materialen en technieken. De lessen zijn voor 3 euro per stuk te beestellen via www.schilderschool.info. Ze zijn op elk moment te volgen.