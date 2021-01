Online open dag Liemers College

REGIO – Door de coronacrisis kunnen scholen dit jaar geen normale open dag houden. Het Liemers College heeft daarom gekozen voor een online open dag op zaterdag 23 januari van 13.00 tot 16.00 uur, met chatsessies, filmpjes, opdrachten en proefjes, vlogs en nog veel meer.

Directeur Maarten Delen omschrijft het Liemers College als een echte regioschool met een heel breed aanbod. “We hebben niet alleen de gebruikelijke opleidingen – van vmbo tot en met gymnasium – maar ook het populaire Agora en een Sportklas, Topklas en Theaterklas. Agora is een bijzondere onderwijsvorm met ‘challenges’ in plaats van roosters en vakken.”

Het Liemers College is een grote school, maar volgens directeur Maarten Delen ervaren leerlingen dat niet zo: “De vier locaties, in Zevenaar en Didam, maken het mogelijk onze school echt kleinschalig te organiseren. Bovendien kunnen we door onze omvang veel extra’s bieden.”

Leerlingen kunnen kiezen tussen een ‘gewone’ brugklas of de brede brugklas. In de gewone brugklas zitten één of twee opleidingen bij elkaar (bijvoorbeeld havo/vwo of alleen mavo). In de brede brugklas op de locatie Didam blijven alle opleidingen twee jaar bij elkaar. “Zo hebben leerlingen alle tijd om uit te vinden wat ze kunnen en willen”, zegt Maarten Delen.

Het Liemers College stimuleert dat leerlingen zoveel mogelijk zelf keuzes maken. Ze kunnen vakken op een hoger niveau doen en ‘keuzewerktijd’ neemt een steeds belangrijkere plaats in op het rooster. “Dan bepalen leerlingen zelf aan welk vak ze op dat moment werken. Daarbij hoort uiteraard wel intensieve begeleiding.”

Leerlingen die meer willen en/of kunnen dan het reguliere lesprogramma komen op het Liemers College niets tekort. Er zijn internationale uitwisselingen en kenniswedstrijden, heel veel sport- en cultuuractiviteiten en er wordt samengewerkt met onder andere de Radboud Universiteit.Meedoen aan de online open dag van het Liemers College op zaterdag 23 januari kan via www.liemerscollege.nl.

Fotobijschrift: Maarten Delen (directeur Liemers College)