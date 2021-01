Online nieuwjaarsreceptie Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst luidt het nieuwe jaar op dinsdag 5 januari in met een digitale nieuwjaarsreceptie. Deze wordt uitgezonden vanaf 20.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. De uitzending wordt gepresenteerd door burgemeester Marianne Besselink, samen met ras-Achterhoeker en presentator Frans Miggelbrink. Samen blikken zij terug op het afgelopen jaar in Bronckhorst en kijken zij alvast vooruit naar het komende jaar. Wethouder Evert Blaauw maakt de vrijwilliger van het jaar bekend en huldigt de kampioenen van 2020. De receptie is op 5 januari te bekijken via www.bronckhorst.nl/nieuwjaarsreceptie.