Online media-inloop

BRUMMEN – De media-inloop van de bibliotheken in Brummen en Eerbeek gaat online gewoon door. Vrijwilligers van SeniorWeb chatten via de website van de bibliotheek met iedereen die hulp nodig heeft met het omgaan met smartphone, laptop of computer. De digitale ontvangstruimte is iedere dinsdag en donderdag geopend tussen 14.00 en 15.00 uur. Iedereen kan zonder in te loggen langskomen en wordt direct te woord gestaan. Overleggen kan via het programma Zoom. Inchecken kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.

seniorweb@bibliotheekbrummenvoorst.nl