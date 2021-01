Onderzoek naar uitkijktoren in uiterwaarden bij Rheden

RHEDEN – De gemeente Rheden wil een uitkijktoren plaatsen in de uiterwaarden van het dorp Rheden. De toren maakt deel uit van de plannen voor de herinrichting van de Zuidflank, waarmee het gebied aan de rand van het dorp aantrekkelijker en opener moet worden gemaakt. Het gebied wordt omgevormd tot een park met betere verbindingen met het dorp.

Er zijn elf mogelijke locaties onderzocht, waarvan er twee mogelijk geschikt bleken voor een uitkijktoren. De eerste optie was locatie De Laak, in het verlengde van de Waardweg, maar deze is inmiddels, na overleg met de klankbordgroep, het Rhedens Dorpsbelang en de direct aanwonenden, komen te vervallen. Een aantal bewoners had het gevoel dat deze locatie een inbreuk op hun privacy zou zijn en tot overlast zal leiden. De komst van een uitkijktoren moet een toevoeging zijn voor de Rhedenaren en geen afbreuk doen aan de woon- en leefomgeving en daarom heeft het college deze optie laten vervallen. Dit betekent dat de locatie in de uiterwaarden verder wordt onderzocht.

Een andere mogelijkheid is een plek in de uiterwaarden bij de IJssel, in het verlengde van de Oranjeweg. Deze locatie wordt nu verder onderzocht. Wethouder Ronald Haverkamp: “Goed om te zien dat we gezamenlijk tot deze locatiekeuze voor de uitkijktoren zijn gekomen. Het dorpspark De Laak, inclusief uitkijktoren, moet een mooie plek worden voor de inwoners van Rheden.”

Samen met de klankbordgroep, het Rhedens Dorpsbelang en de Ondernemersvereniging maakt de gemeente Rheden een ontwerp voor het dorpspark De Laak op basis van het Masterplan de Zuidflank. Dit ontwerp wordt dit voorjaar gepresenteerd. Dit jaar wordt een recreatieve route door het park aangelegd en de entree tot Rheden opgeknapt.