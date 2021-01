Ondernemers Centrum Velp gaan komende vijf jaar verder in BIZ

VELP – Ondernemers uit het centrum van Velp hebben aangegeven de komende vijf jaar door te willen gaan met de BIZ. Deze Bedrijfs Investerings Zone maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk activiteiten betalen om het winkelgebied aantrekkelijk te maken.

Een verlenging van de BIZ was zowel de wens van het bestuur van de ondernemersvereniging BIZ Centrum Velp als van de gemeente Rheden. In een BIZ-zone is iedere ondernemer verplicht een bijdrage te betalen aan een gezamenlijk budget. Uit dit budget worden activiteiten betaald om het winkelgebied aantrekkelijker te maken. Het betekent dat zogenaamde ‘free riders’ – ondernemers die wel meeprofiteren van de activiteiten die worden georganiseerd maar niet meebetalen – buitenspel worden gezet.

Om een BIZ in te kunnen stellen moet een draagvlakmeting worden gedaan, waarbij de uitslag aan diverse wettelijke eisen moet voldoen. Minimaal 50 procent van de ondernemers moet hebben gestemd en hiervan moet 66 procent positief hebben gereageerd. In Velp heeft 52 procent van de ondervraagden gestemd, dat zijn 69 ondernemers. Van hen stemde 69,5 procent, 48 stemmen voor voortzetting van de BIZ. Het percentage tegenstemmers lag op 27,5 procent (19 stemmen). Twee stemmen waren ongeldig (3 procent).

Wethouder Ronald Haverkamp is blij dat de ondernemers in het centrumgebied van Velp de komend vijf jaar weer verenigd zijn in een BIZ. “Zelfs in deze moeilijke tijd zie je dat de saamhorigheid en het belang van een aantrekkelijk centrum doorslaggevend zijn voor de ondernemers. Samen gaan we er de komende jaren aan werken om het winkelgebied in Centrum Velp nog aantrekkelijker te maken.”

De gemeenteraad was in oktober 2020 al akkoord gegaan met de invoering van de BIZ per 1 januari 2021, onder voorwaarde van een positieve uitslag. De verordening die hierbij hoort, regelt dat ondernemers gericht kunnen investeren in een afgebakend gebied. De gemeente int een bedrag bij de ondernemers en verstrekt dit geld vervolgens aan de Ondernemersvereniging Centrum Velp. Het BIZ-gebied in Centrum Velp bestaat uit de Emmastraat, Hoofdstraat, De Overtuin, Rozendaalselaan en de Oranjestraat in Velp.

Frank Martens, voorzitter van de ondernemersvereniging BIZ Centrum Velp: “Ik ben er trots op dat ook de komende jaren de ondernemers in het centrum van Velp weer gaan samenwerken. Het belang van een aantrekkelijk centrumgebied is groot en alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het winkelgebied gebied aantrekkelijk blijft en concurrerend is ten opzichte van andere winkelgebieden.”